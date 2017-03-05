Самедов: это первая игра. Не всё получилось, будем работать

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.
«Это первая игра. Получилось, что получилось. Но в любом случае нам хотелось победить. Нам показывали видео: сильные и слабые стороны соперника. Опять же повторюсь, что не всё получилось. Мы готовились, разные варианты пробовали. Будем работать.
Я часто смещался в центр? Надо было освобождать зоны для крайних защитников, которые открывались», — цитирует Самедова Rusfootball.