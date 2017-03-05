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Газинский: думаю, «Спартак» — серьёзная команда

5 марта 2017, воскресенье. 20:16. Футбол
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ. Газинский был заменён из-за травмы на 30-й минуте.

«Большой был ажиотаж вокруг матча, много болельщиков приехало со стороны „Спартака“, и нас хорошо поддерживали. Поэтому, наверное, интересный матч получился при своих зрителях. Конечно, хотелось победить, но нам противостоял серьёзный соперник. Результат закономерный. Они приехали в статусе лидера. Играющая команда. Они хорошо прессингуют. Квалифицированные нападающие, хорошие приобретения. Поэтому я думаю, что это серьёзная команда.

Стадион сегодня был преимущественно в красных цветах? Вы знаете, что у „Спартака“ в России очень много болельщиков, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но сегодня хорошо поддерживали и нас.

Что касается травмы — надеюсь, что ничего серьёзного. Сильный ушиб. Пару дней – и я буду в строю», — цитирует Газинского Rusfootball.
Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Юрий Газинский Болельщики — Футбол
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