Газинский: думаю, «Спартак» — серьёзная команда

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ. Газинский был заменён из-за травмы на 30-й минуте.
«Большой был ажиотаж вокруг матча, много болельщиков приехало со стороны „Спартака“, и нас хорошо поддерживали. Поэтому, наверное, интересный матч получился при своих зрителях. Конечно, хотелось победить, но нам противостоял серьёзный соперник. Результат закономерный. Они приехали в статусе лидера. Играющая команда. Они хорошо прессингуют. Квалифицированные нападающие, хорошие приобретения. Поэтому я думаю, что это серьёзная команда.
Стадион сегодня был преимущественно в красных цветах? Вы знаете, что у „Спартака“ в России очень много болельщиков, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но сегодня хорошо поддерживали и нас.
Что касается травмы — надеюсь, что ничего серьёзного. Сильный ушиб. Пару дней – и я буду в строю», — цитирует Газинского Rusfootball.