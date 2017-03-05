В. Габулов: поражение от «Оренбурга» со счётом 0:3 не укладывается в голове

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал гостевое поражение от «Оренбурга» со счётом 0:3 в матче 18-го тура РФПЛ.
«Справедливости ради стоит отметить, что мы полностью провалили начало встречи. Две, по сути… Даже ошибками назвать их нельзя. Непонятные фолы, штрафной, пенальти. После этого игра была сделана, а «Оренбург» потом закрылся в обороне. Во втором тайме мы немного оживились, но до забитого гола это не довело. Нужно как можно быстрее разобрать эту игру и забыть катастрофический результат, который просто в голове не укладывается. Нужно плодотворно подготовиться к следующей встрече, чтобы набрать три очка», – сказал Габулов в интервью пресс-службе клуба.