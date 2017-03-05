Жигулёв: сколько я играл, «Спартак» – это самый сильный соперник

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ.
«С одной стороны „Спартак“ – лидер, и ничейный результат с ними – это неплохой результат. Но я не знаю… Навряд ли можно быть довольным ничьей. С одной стороны, хорошо, что мы отыгрались, но всё равно всегда надо настраиваться на победу. Не до конца удовлетворены.
Насколько тяжело было сегодня „Краснодару“? Сколько я играл, „Спартак“ – это самый сильный соперник. Было сложнее всего. Ну а лично мне сегодня было, так скажем, тяжело в том плане, что я не ожидал своего появления. Это из-за травмы Юры Газинского я появился. Первые минут пять я отходил, а потом уже непосредственно думал о том, как помочь команде», — цитирует Жигулёва Rusfootball.