Бубнов: весенний «Спартак» с новичками перспективнее осеннего

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:2).
«На мой взгляд, «Спартак» упустил победу. Подопечные Массимо Карреры дважды вели в счёте, забив красивые голы, оказывали большое давление в концовке, но забили сами себе и пропустили после спорного пенальти. В этом эпизоде нужно внимательно разбираться: ни Комбаров, ни Гранквист мяча не коснулись, и на повторах сложилось впечатление, что швед сам подставил ногу. Не исключаю даже, что нарушение имело место в обратную сторону.
В целом игра была обоюдоострая, голевых моментов команды создали не так много, но защитникам скучать не приходилось. Во втором тайме при счёте 2:2 чаша весов могла склониться в любую сторону до того момента, как травму получил Смолов. Оставшись в меньшинстве, хозяева сосредоточились на сохранении результата, в чём преуспели. Но ничья далась им дорогой ценой. В предстоящем противостоянии с «Сельтой» в Лиге Европы команда Игоря Шалимова рискует остаться без опорной зоны, – Каборе, Газинский, – да ещё и без главного бомбардира. Я изначально не считал «Краснодар» фаворитом в паре с испанским клубом, теперь же положение видится ещё более серьёзным.
«Спартак» с точки зрения готовности к возобновлению сезона понравился, выступая на фоне команды, форсировавшей подготовку. Хорошо для красно-белых и то, что Каррера сходу верно расставил акценты. Сдвоенный центр нападения в лице Луиса Адриано и Зе Луиша – очень перспективное сочетание, которому пока по объективным причинам не хватает сыгранности, но его большой потенциал очевиден уже сегодня. Мощные форварды, умеющие сыграть головой, решить эпизод в борьбе, но в то же время быстрые и техничные, эффективные как при нагнетании, так и контратаках. Они будут дополнять друг друга, а не дублировать. Снабжение при этом должно осуществляться не только с флангов, нужен плеймейкер в центре поля. Исходя из кадровых преобразований и проведённой работы на зимних сборах, полагаю, что «Спартак», который мы увидим весной, перспективнее выступавшего прошлой осенью», — цитирует Бубнова Sportbox.