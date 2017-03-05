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Болельщика «Спартака» в Краснодаре насмерть сбил троллейбус
5 марта 2017, воскресенье. 21:16.
Футбол
Болельщика «Спартака» из Ставрополя в Краснодаре насмерть сбил троллейбус, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
20-летний молодой человек приехал в Краснодар на матч 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который закончился вничью (2:2).
Посмотреть фото можно на странице Дмитрия Егорова в «Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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