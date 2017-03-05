Вандерсон: Шалимов просил быть сконцентрированными с первых минут — не вышло

Форвард «Краснодара» Вандерсон прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Знали, что игра будет тяжёлая. Это принципиальный соперник для нас. Было ещё тяжелее, когда Фёдор Смолов покинул поле. В любом случае у нас были качества, которые помогли сделать хороший результат. Тренер Игорь Шалимов с самого начала говорил, чтобы мы были сконцентрированны. К сожалению, у нас это не получилось, но потом мы вернулись в игру и забили ещё один гол.
Сегодня был очень тяжёлый матч. Возможно, где-то я сыграл лучше, где-то хуже, но в целом – неплохо», — цитирует Вандерсона Rusfootball.