«Спартак»: Безбородов назначил спорный пенальти в пользу «Краснодара»

Пресс-служба московского «Спартака» назвала спорным эпизод с назначенным пенальти на 73-й минуте гостевого матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2).
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов указал на 11-метровую отметку после того, как усмотрел фол в штрафной со стороны Дмитрия Комбарова на Андреасе Гранквисте, а Фёдор Смолов ударом с пенальти сравнял счёт.
«На 73-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов усмотрел пенальти в спорном эпизоде с участием Комбарова и Гранквиста. Смолов не реализовал в прошлой кубковой игре сразу два одиннадцатиметровых, но в третий раз не промахнулся, огорчив Реброва, проводившего свой 100-й матч за «Спартак», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте красно-белых.