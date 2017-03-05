«Краснодар»: Безбородов не усмотрел фол Кутепова на Смолове в штрафной

Пресс-служба «Краснодара» выразила мнение, что на 62-й минуте домашнего матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2) главный арбитр встречи Владислав Безбородов не заметил фола защитника красно-белых Ильи Кутепова на форварде Фёдоре Смолове в штрафной.
«Игорь Шалимов бросил в бой поочередно двух свежих атакующих игроков – Перейру и Окриашвили, но отыграться «Краснодару» помог капитан, центральный защитник Гранквист, пришедший в чужую штрафную на розыгрыш стандарта – именно ему в борьбе за мяч заехал по пятке Дмитрий Комбаров. И если несколькими минутами раньше судья не усмотрел фола в эпизоде, когда Кутепов в своей штрафной придержал за руку Смолова, то на этот раз пенальти был назначен», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Краснодара».