«Ростов» отказался от онлайн-продаж билетов на домашний матч с «МЮ»

«Ростов» отказался от онлайн-продаж билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (9 марта).
«Обращаем ваше внимание, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались своим приоритетным правом выкупить билет на матч „Ростов“ — „Манчестер Юнайтед“.
С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов», — информирует сайт «Ростова».