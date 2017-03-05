Мойес: «Сандерленд» не паникует по поводу пребывания на последнем месте

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии сообщил, что команда не паникует по поводу того, что располагается на последней, 20-й, строчке в турнирной таблице.
«Мои игроки постарались сделать всё, что возможно, чтобы добиться положительного результата в этой встрече. Старались использовать свои шансы. В одном из них мяч даже угодил в каркас ворот. Надеюсь, футболисты понимают, на какой позиции мы находимся в турнирной таблице, но мы не паникуем», — цитирует Мойеса BBC Sport.
После 27 туров «Сандерленд» уступает шесть очков «Кристал Пэлас», который располагается в таблице на спасительной 17-й строчке.