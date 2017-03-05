Крицюк: чемпионские амбиции «Спартака»? В РФПЛ много таких команд

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ.
«По горячим следам кажется, что счёт по игре. Мы бились до конца, хотели выиграть. Действительно ли «Спартак» команда с чемпионскими амбициями? Я могу сказать, что «Спартак» — это хорошая команда. А что касается чемпионских амбиций, не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.
Чтобы успевать восстанавливаться между большим количеством матчей, тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие. Хотелось, конечно, сегодня выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй», — цитирует Крицюка Rusfootball.