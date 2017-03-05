Михайлович: «Торино» придётся повысить сумму отступных за Белотти до € 100 млн

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал игру нападающего Андреа Белотти, который оформил хет-трик за восемь минут в домашнем матче 27-го тура Серии А с «Палермо» (3:1).
«Белотти провёл выдающийся матч. Он отработал очень хорошо, как и всегда. Однако он не должен почивать на лаврах, потому что может играть ещё лучше. В лиге есть ещё несколько таких же форвардов, как он. Андреа может стать топ-игроком», — цитирует Михайловича Sky Sport Italia.
«Если Белотти продолжит в таком же духе, то президенту придётся поднять стоимость его отступных до € 100 млн. Это начинает выглядеть как хорошая сделка», — в шутку добавил он.