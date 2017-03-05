Депутат Госдумы Лебедев предложил сделать фанатские драки видом спорта

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев предложил сделать фанатские драки видом спорта и проводить по ним соревнования.
«Наши фанаты – бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить в спорт народную русскую забаву – драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования.
Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте», – цитирует Лебедева официальный сайт ЛДПР.