«Сталь» впервые победила под руководством Кучука, «Шахтёр» обыграл «Волынь»

«Сталь» принимала «Зирку» в матче 20-го тура чемпионата Украины. Встреча завершилась победой подопечных Леонида Кучука со счётом 3:0. Для белорусского специалиста эта победа стала первой в роли наставника команды.
В составе «Стали» забитые мячи на свой счёт записали Роман Карасюк, Денис Васин и Роман Дебелко. «Сталь» (18 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Зирка» (19) находится строчкой выше.
В другом матче дня «Шахтёр» на выезде обыграл «Волынь» со счётом 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Виктор Коваленко. «Горняки» (56 очков) лидируют в турнирной таблице, а «Волынь» (10) располагается на 10-й строчке.