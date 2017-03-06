Юмтити: мне грустно, что Энрике уйдёт из «Барселоны», ведь он привёл меня в клуб

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть клуб в конце сезона, а также выразил мнение, что ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов будет отличаться от встречи 26-го тура Примеры с «Сельтой» (5:0).
«Мне грустно, но мы должны уважать решения Луиса Энрике. Благодарен ему за то, что нахожусь здесь, ведь это именно он привёл меня в «Барселону». Что касается нашего предстоящего матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, то он будет сильно отличаться от игры с «Сельтой», — цитирует Юмтити Sport.es.
«Барселона» проведёт на своём поле ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» 8 марта.