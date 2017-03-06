Сим де Йонг: надеюсь, «Ньюкасл» даст мне новый шанс показать себя в АПЛ

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Сим де Йонг, выступающий на правах аренды за ПСВ, признался, что хочет вновь попробовать силы в АПЛ.
«Этим летом у меня будут переговоры с «Ньюкасл Юнайтед», и, надеюсь, они дадут мне новый шанс показать, на что я способен. Важно, чтобы клуб вернулся в АПЛ.
Трудно следить за матчами «Ньюкасла» в Нидерландах, но каждую неделю я проверяю результаты и стараюсь поддерживать контакт с людьми из клуба. Я также получаю информацию из „Твиттера“ и по-прежнему вхожу в чат игроков „сорок“ в What's App», — цитирует де Йонга Goal.
«Ньюкасл» лидирует в таблице Чемпионшипа, набрав 76 очков в 35 матчах.