Хавбек «Удинезе» Фофана – о переломе ноги: удивительно, насколько жесток футбол

Полузащитник «Удинезе» Секо Фофана получил серьёзную травму в домашнем матче 27-го тура с «Ювентусом» (1:1).
На 39-й минуте встречи футболист при неудачном столкновении сломал малоберцовую кость. Помочь своей команде в нынешнем сезоне Фофана, скорее всего, уже не сможет, сообщает Football Italia.
«Удивительно, насколько жестоким бывает футбол, но таковы условия жизни. Сильно тронут словами поддержки в мой адрес со стороны болельщиков. Спасибо всем, кто в меня верит. Клянусь, что вернусь в строй ещё более сильным игроком», — сказал Фофана.