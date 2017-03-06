Кадыров: «Тереку» явно не везло в матче с «Уфой»

Почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров поделился мнением о поражении грозненской команды в домашнем матче 18-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).
«Матч проходил при явном преимуществе хозяев поля, атаки следовали одна за другой, но результата не достигли. На 79-й минуте встречи Сильвестр Игбун вывел „Уфу“ вперёд. Со счётом 0:1 и завершился матч. Тем не менее футболисты „Терека“ приложили много сил, с полной отдачей играли, но в любой игре бывают ситуации, когда явно не везёт. Уверены, что наша любимая команда ещё много и много раз обрадует болельщиков красивыми победами», — написано на странице Кадырова в социальной сети «ВКонтакте».