Роналду восстановился после травмы и готов сыграть с «Наполи»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, из-за небольшой травмы пропустивший гостевой матч 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», накануне провёл полноценную тренировку, сообщает AS. Ожидается, что португалец сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», запланированном на 7 марта. Испанские СМИ отмечают, что Роналду готов к игре.
Первый матч противостояния «Реал» — «Наполи» прошёл в Мадриде 15 февраля и завершился победой испанской команды со счётом 3:1, Роналду отметился голевой передачей.