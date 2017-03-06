«Монако» за 10 туров до конца сезона Лиги 1 побил клубный рекорд, забив 82 гола

Выиграв со счётом 4:0 у «Нанта» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции, «Монако» установил новый клубный рекорд. Теперь в активе «Монако» 82 гола в нынешнем сезоне Лиги 1, что является лучшим показателем в истории клуба. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1977/78, когда монегаски поразили ворота соперников 79 раз.
После 28 туров нынешнего сезона «Монако» лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайших преследователей на три очка. До конца чемпионата подопечным Леонарду Жардима осталось провести 10 матчей. Лучшим бомбардиром команды в турнире является Радамель Фалькао, забивший 16 голов.