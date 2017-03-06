«Лас-Пальмас» намерен продлить контракт главного тренера Сетьена на пять лет

Руководство «Лас-Пальмаса» довольно работой главного тренера команды Энрике Сетьена и не хочет расставаться с ним, сообщает Marca.
Изначально в клубе не намеревались обсуждать с тренером до конца текущего сезона вопрос о его будущем, однако на днях он сказал, что хотел бы уже сейчас знать, что его ждёт. Руководство «Лас-Пальмаса» отреагировало немедленно и предложило тренеру продлить контракт на пять лет. Сетьен должен дать ответ в ближайшие дни.
По итогам 26 туров чемпионата Испании команда набрала 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.