Фёллер: считаю Шмидта тренером высшего класса, но «Байер» должен был уволить его

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер прокомментировал отставку Роджера Шмидта с поста главного тренера команды. Шмидт был отправлен в отставку после выездного матча 23-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:6).
«Я считаю Шмидта тренером высшего класса. Поэтому всегда и везде вступался за него. Но «Байер» должен был уволить его, если хочет бороться за свои цели», — приводит слова Фёллера Bild.
Команда в данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.