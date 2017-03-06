Рибери: «Бавария» должна победить «Арсенал» и в Лондоне

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери очень хочет победить лондонский «Арсенал» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре на своём поле подопечные Карло Анчелотти разгромили «канониров» со счётом 5:1.
«Бавария» должна победить «Арсенал» и в Лондоне. В данный момент всё у нас складывается хорошо, поскольку мы настоящая команда. Футболисты, сидящие на скамейке запасных, также всегда сосредоточены на задачах команды и готовы выйти на поле», — приводит слова французского футболиста Bild.
Вторая игра между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 7 марта.