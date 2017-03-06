Болельщики не видят в игре с «Наполи» Роналду, Бэйла и Бензема вместе на поле

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение об основном составе мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». По итогам опроса выяснилось, что любители футбола не хотели бы видеть нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также полузащитника Гарета Бэйла, выходящих вместе на поле с первых же минут. Эту точку зрения поддержали 77% респондентов.
В выездном матче 26-го тура Примеры с «Эйбаром» «Реал» играл без Роналду и Бэйла и добился уверенной победы со счётом 4:1. При этом Бензема отметился дублем. Первую игру с «Наполи» «сливочные» выиграли на своём поле со счётом 3:1, а ответная встреча состоится 7 марта.