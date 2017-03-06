Исак объяснил, почему предпочёл дортмундскую «Боруссию» «Реалу»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Александер Исак в очередной раз объяснил, почему предпочёл немецкий клуб мадридскому «Реалу». Исак пополнил ряды дортмундцев в зимнее трансферное окно, защищая до этого цвета шведского клуба АИК. Между тем «Реал» был очень заинтересован в услугах 17-летнего футболиста, которого многие считают новым Златаном Ибрагимовичем.
«Боруссия» — очень подходящий клуб для того, чтобы молодой футболист совершенствовался. Многие молодые игроки получили здесь свой шанс. И это способствовало тому, чтобы я сделал выбор в пользу «Боруссии», — приводит слова Исака FourFourTwo.