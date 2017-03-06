Верратти: мечтаю о победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил о желании выиграть с парижанами Лигу чемпионов. Ранее появились слухи, что итальянец может покинуть «ПСЖ», так как на него претендует ряд европейских клубов, в частности «Барселона».
«Хочу остаться в „ПСЖ“. Я часть этого проекта, которых не так много в Европе. Мечтаю о победе в Лиге чемпионов с „ПСЖ“. Хочу поблагодарить главного тренера команды Унаи Эмери, потому что он всегда вселяет в меня уверенность. Сейчас я чувствую себя хорошо, могу играть по три матча в неделю. Это очень важно в современном футболе», — приводит слова Верратти Football Italia.