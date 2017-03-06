Каннаваро предупредил «Реал», что его ждёт сложная борьба с «Наполи»

Бывший защитник «Наполи», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро поделился мнением о предстоящей борьбе между неаполитанцами и «сливочными» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче на своём поле подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1. Наставник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» считает, что испанскому гранду придётся достаточно нелегко.
«Этот «Наполи» внушает страх, поскольку исповедует футбол, отличающийся от игры других команд в Италии. «Наполи» всегда показывал зрелищный футбол и забивал много голов. «Реал» должен воспринимать предстоящую встречу как серьёзный матч. Игра пройдёт при бурной поддержке неаполитанских болельщиков, они очень горячие», — цитирует Каннаваро AS.
Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта.