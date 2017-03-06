Линделёф, которым интересуется «МЮ», продлил контракт с «Бенфикой»

Защитник Виктор Нильссон-Линделёф продлил контракт с «Бенфикой». Новый договор 22-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
О том, что шведский защитник продлил контракт, стало известно из финансового доклада «Бенфики» за первое полугодие. Документы были направлены в комиссию по португальскому рынку ценных бумаг.
Напомним, что Виктор Нильссон-Линделёф входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», который не стал покупать игрока зимой, но может вернуться к вопросу летом.