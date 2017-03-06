Мерсон: поставил бы на то, что Венгер будет тренером «ПСЖ» в следующем сезоне

Бывший футболиста «Арсенала» Пол Мерсон считает, что наставник лондонской команды Арсен Венгер в следующем сезоне возглавит «ПСЖ». Контракт 67-летнего французского специалиста с «канонирами» истекает грядущим летом.
«Думаю, если „ПСЖ“ не выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а я не уверен, что они сделают это, учитывая то, как играет „Монако“, и если бы мне пришлось поставить мои деньги, я бы сказал, что он будет тренером „ПСЖ“ в следующем сезоне.
Своим стилем игры он заработал отличную репутацию во всём мире. Он знает каждого футболиста в мире», — цитирует Мерсона интернет-издание Goal со ссылкой на Sky Sports.