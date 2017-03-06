Гардинер-Смит: Головин — российская версия Деле Алли, лучший из россиян – Дзюба

19-летний английский полузащитник «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой поделился мнением о российском футболе. О попадании Джейкоба в заявку «Зенита» стало известно в феврале.
«У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.
Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артёма Дзюбу, он капитан «Зенита». Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист», — сказал Гардинер-Смит.
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