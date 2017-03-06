Каннаваро: Марадона попросил меня играть против него, не боясь нанести травму

Бывший защитник «Наполи», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро рассказал, как однажды играл на тренировке против экс-футболиста неаполитанцев Диего Марадоны. Наставник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» защищал тогда цвета резервной команды итальянского клуба и нанёс травму легендарному аргентинцу.
«Я был молодым. Тренер просил меня играть против Марадоны спокойно и без высоких скоростей. Однако Марадона попросил меня играть против него, не боясь нанести травму. Он сказал мне: «Не беспокойся и играй нормально. Это футбол, и тот или иной соперник может нанести мне удар по ноге».