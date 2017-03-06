«Бешикташ» продлит контракт с главным тренером Гюнешем

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Goal.
Действующий договор 64-летнего специалиста истекает летом 2017 года, но руководство «Бешикташа» довольно работой тренера и намерено продлить контракт. Ожидается, что Гюнеш, который тренирует «чёрных орлов» с 2015 года, поставит подпись под трёхлетним соглашением.
«Бешикташ» под руководством Шенола Гюнеша после 23 туров турецкой Суперлиги занимает первое место. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против «Олимпиакоса».