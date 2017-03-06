Гризманн: надеюсь, Торрес вернётся как можно скорее, он нужен «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от домашнего матча 26-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:0), в котором он оформил дубль, а также выразил надежду на то, что его одноклубник Фернандо Торрес вскоре вернётся в строй. Форвард, который был госпитализирован после того, как потерял сознание во время матча с «Депортиво» (1:1) 2 марта, вчера присутствовал на стадионе «Висенте Кальдерон».
«Мы хотели взять три очка, победить на глазах у наших болельщиков и провести хорошую игру. Мы сделали это. Я чувствую себя хорошо, доволен своим выступлением. Надеюсь продолжать помогать команде. Мы рады, что Торрес был здесь. Я надеюсь, что он сможет вернуться к тренировкам как можно скорее. Он нам нужен, и мы рады, что он в порядке», — цитирует Гризманна ESPN FC.