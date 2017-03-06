Хесе не верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес, защищающий ныне на правах аренды цвета «Лас-Пальмаса», вновь сказал, что не верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала с «ПСЖ» каталонская команда проиграла на выезде со счётом 0:4. Трансфер самого Хесе принадлежит парижскому клубу.
«Я не вижу, за счёт чего «Барселона» может победить «ПСЖ» и выйти в следующий раунд. «ПСЖ» — команда очень сыгранная и сильная функционально. Хочу, чтобы в четвертьфинал вышел «ПСЖ», — цитирует Хесе Mundo Deportivo.
Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.