КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА, «Зенита» и «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на заседании КДК по итогам матчей 18-го тура российской Премьер-Лиги. Также Григорьянц отметил, что по четырём матчам 1/4 финала Кубка России нарушений нет.
«По матчам «Томь» – «Ростов» и «Оренбург» – «Арсенал» замечаний нет. По игре ЦСКА – «Зенит» будет рассмотрено использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики и сжигание атрибутики соперника болельщиками обеих команд. Болельщики «Зенита» периодически находились на защитном ограждении. Это тоже будет рассмотрено. По матчу «Урал» – «Амкар» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками обеих команд. Аналогичное нарушение было и на игре «Крылья Советов» – «Локомотив».
По матчу «Краснодар» – «Спартак» рассмотрим использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака», а также момент, когда на поле выбежал болельщик красно-белых. В матче «Терек» – «Уфа» использовалась система оповещения для поддержки принимающей команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.