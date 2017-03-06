Ляказетт летом может покинуть «Лион»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. В услугах французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Наставник «Лиона» Бруно Женезио отметил, что удержать 25-летнего игрока будет непросто.
«Я не знаю, счастлив ли Ляказетт в «Лионе». Знаю одно — удержать его будет трудно. В конце сезона будет видно, что мы можем сделать», — цитирует Женезио Telefoot.
Контракт Александра Ляказетта истекает летом 2019 года. Оценивается нападающий в £ 34 млн.