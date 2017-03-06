Билич: «Вест Хэм» сделает всё, чтобы избежать беспорядков в матче с «Челси»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич в преддверии матча 27-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 6 марта, ответил на вопрос о мерах безопасности. В октябре прошлого года в ходе матча 4-го раунда Кубка английской лиги между «Вест Хэмом» и «Челси» произошли массовые столкновения болельщиков.
«Клуб сделает всё возможное, чтобы не допустить повторения столкновений, которые имели место в октябре. Конечно, вы не можете нести ответственность за каждого человека, который приходит на стадион с целью навредить. Но клуб сделает всё, чтобы на стадионе была потрясающая атмосфера и футбольный праздник удался», — цитирует Билича Mirror.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 23:00 мск.
Видео массовых столкновений между фанатами «Вест Хэма» и «Челси» можно посмотреть в "Твиттере".
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