В Испании считают, что Дибала намекает «Реалу» на желание играть в его рядах

Испанские СМИ считают, что нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала даёт «Реалу» понять, что хочет перейти в «Королевский клуб».
Основанием для таких предположений стали последние слова футболиста сборной Аргентины на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Дибала прокомментировал слова поддержки форварда «сливочных» Криштиану Роналду своим партнёрам по команде перед выездным матчем 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (4:1). Дибала написал: «Мне это нравится».
Кроме того, газета AS обращает внимание на слова наставника «Пизы» Дженнаро Гаттузо, который сказал, что видит Дибалу грустным и что с его лица пропала улыбка.
В конце февраля сообщалось, что Дибала готовится в ближайшие дни продлить контракт со «старой синьорой», однако официального заявления о пролонгации соглашения не последовало.