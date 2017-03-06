Обладательница «Золотого мяча» Надин Кесслер получила должность в УЕФА

Бывший полузащитник сборной Германии Надин Кесслер присоединилась к УЕФА в качестве советника по женскому футболу.
В 2014 году Кесслер признали лучшей футболисткой Европы и лучшей футболисткой мира по версии ФИФА, но в 2016-м она была вынуждена завершить игровую карьеру из-за хронической травмы. Немка продолжит служить спорту в новом качестве и будет в первую очередь курировать развитие женского футбола, а также способствовать популяризации турниров с участием девушек и женщин, отмечается на официальном сайте УЕФА.
«Женский футбол развивается очень быстро. Сейчас так много возможностей! В те времена, когда я начинала свою карьеру, об этом нельзя было и мечтать. Хочу сделать всё возможное, чтобы вывести Евро среди женщин и женскую Лигу чемпионов на ещё более высокий уровень. Но нужно помнить и о развитии женского футбола во всех уголках Европы», — сказала Кесслер.