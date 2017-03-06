В «Лужниках» сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу

На территории комплекса «Лужники» введены в эксплуатацию аккредитационный центр и павильон входного контроля на Аллее славы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы завершили работы по строительству аккредитационного центра общей площадью порядка 5 тыс. кв. м и павильона входного контроля на Аллее славы площадью 250 кв. м. Это первые объекты, введенные на территории комплекса к предстоящему в 2018 году чемпионату мира», — сказал Марат Хуснуллин.
Он также отметил, что с наступлением тёплого сезона на территории комплекса продолжатся работы по благоустройству.
«Уже в апреле мы продолжим работу по благоустройству всей территории комплекса. В будущем нам предстоит здесь разместить большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны VIP гостей и разгрузки мультимедийного оборудования.
У нас нет никаких сомнений, что в скором времени стадион будет введён в эксплуатацию», — цитирует заместителя мэра «Портал Стройкомплекс Москвы».