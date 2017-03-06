Брайда: Месси женился на «Барселоне» и не покинет её

Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда считает, что нападающий команды Лионель Месси не думает о смене клубной прописки. В последнее время вопрос продления соглашения Месси с каталонским клубом обсуждался в испанских СМИ неоднократно.
«Пролонгация контракта Месси? Спрос и предложения диктует рынок. Думаю, Месси женился на «Барселоне» и не покинет её. Это отличный брак, и это его город. Так что он не уедет отсюда», — приводит слова Брайды Radio Uno.
Контракт футболиста сборной Аргентины с испанским грандом рассчитан до лета 2018 года.