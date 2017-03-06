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Брайда: Месси женился на «Барселоне» и не покинет её

6 марта 2017, понедельник. 13:39. Футбол
Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда считает, что нападающий команды Лионель Месси не думает о смене клубной прописки. В последнее время вопрос продления соглашения Месси с каталонским клубом обсуждался в испанских СМИ неоднократно.

«Пролонгация контракта Месси? Спрос и предложения диктует рынок. Думаю, Месси женился на «Барселоне» и не покинет её. Это отличный брак, и это его город. Так что он не уедет отсюда», — приводит слова Брайды Radio Uno.

Контракт футболиста сборной Аргентины с испанским грандом рассчитан до лета 2018 года.
Источник: Radio Uno Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси
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6 марта 2017, понедельник
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