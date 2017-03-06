Пепе признал, что ему сложнее всего играть против Диего Косты

Защитник мадридского «Реала» Пепе рассказал, кто были его футбольные кумиры в молодые годы. Кроме того, футболист сборной Португалии назвал футболиста, против которого ему обороняться труднее всего.
«В футболе моими кумирами были Фернандо Йерро и Роберто Карлос. Мне очень нравилась игра Йерро на позиции центрального защитника. Что же касается игрока, против которого мне защищаться труднее всего, то это, несомненно, Диего Коста. Это нападающий, который много борется на поле. Ему нравится контакт, и действовать против него очень нелегко», — приводит слова Пепе Sky Sports.