В Харькове 13-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами

5 марта в Харькове во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«На 13-летнего мальчика во время игры в футбол упали ворота. Ребёнок умер», — заявил Сидоренко, по словам которого ворота были не закреплены.
«По-видимому, это предусмотрено конструкцией поля. Вторые ворота тоже были не закреплены. Эту площадку делала киевская фирма, которая выиграла тендер у немцев», — приводит слова Сидоренко «Интерфакс-Украина».
Он также сообщил, что горсовет возьмёт на себя расходы, связанные с похоронами ребёнка.