Алексис Санчес тренируется с «Арсеналом» в преддверии матча с «Баварией»

Повышенное внимание к Санчесу приковано из-за сообщений о том, что футболист хочет уйти из «Арсенала», так как его отношения с Венгером становятся всё более напряжёнными. Также английские СМИ утверждали, что за несколько дней до матча 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) чилиец поругался с несколькими партнёрами по команде по ходу тренировки, после чего досрочно завершил занятие. В прошедшей игре Санчес не попал в стартовый состав и вышел на поле после перерыва.
Матч «Арсенал» — «Бавария» состоится в Лондоне 7 марта, начало — в 22:45. В первой игре в Мюнхене «Арсенал» проиграл со счётом 1:5.
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