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Алексис Санчес тренируется с «Арсеналом» в преддверии матча с «Баварией»

6 марта 2017, понедельник. 14:04. Футбол
Нападающий Алексис Санчес принимает участие в тренировке «Арсенала» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Daily Mail. Перед началом сегодняшнего занятия чилийский футболист и главный тренер «канониров» Арсен Венгер пожали друг другу руки.

Повышенное внимание к Санчесу приковано из-за сообщений о том, что футболист хочет уйти из «Арсенала», так как его отношения с Венгером становятся всё более напряжёнными. Также английские СМИ утверждали, что за несколько дней до матча 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) чилиец поругался с несколькими партнёрами по команде по ходу тренировки, после чего досрочно завершил занятие. В прошедшей игре Санчес не попал в стартовый состав и вышел на поле после перерыва.

Матч «Арсенал» — «Бавария» состоится в Лондоне 7 марта, начало — в 22:45. В первой игре в Мюнхене «Арсенал» проиграл со счётом 1:5.


Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Алексис Санчес Арсен Венгер Фото
Новости. Футбол
6 марта 2017, понедельник
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