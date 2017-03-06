Экс-хавбек «Интера» Станкович стал чиновником УЕФА

Бывший полузащитник «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович, который работает в «Интере» в качестве координатора команды, стал чиновником УЕФА. Информация появилась на официальном сайте организации. 38-летний Станкович будет работать консультантом по футболу. Аналогичную должность получила и Надин Кесслер – экс-игрок женской сборной Германии.
«Я играл в футбол в течение 20 лет, теперь настало время открыть новую главу в моей жизни. Для меня большая честь работать в УЕФА. Это возможность дать что-то футболу взамен.
Я был частью команды всю свою жизнь, теперь буду частью большой группы, в которую входят 55 национальных ассоциаций УЕФА. Буду делать всё возможное, помогая им в развитии молодых игроков и юношеских академий», — заявил Станкович.
На протяжении карьеры Деян Станкович выступал за «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер».