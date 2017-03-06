Киселёв: у «Томи» мало шансов провести следующий домашний матч в Томске

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал о состоянии поля на стадионе «Труд». Матч 18-го тура РФПЛ против «Ростова», который должен был пройти в Томске, был перенесён в Ростов-на-Дону из-за неготовности поля. Следующая домашняя игра томичей состоится 18 марта против «Амкара».
«Мы сфотографировали поле и в скором времени отправим снимки в РФПЛ. В течение 10 дней комиссия должна принять решение по готовности поля. Сам оцениваю состояние газона на тройку. Думаю, у нас мало шансов провести следующий домашний матч в Томске. Но это моё мнение, может быть, лига примет другое решение», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.