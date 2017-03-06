«Ростов»: все билеты на матч с «Манчестер Юнайтед» проданы

«Ростов» объявил, что все билеты на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» проданы.
«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с «МЮ» проданы. В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу. Продаж билетов в кассах производиться больше не будет», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2», вместимость которого составляет 15 840 зрителей.