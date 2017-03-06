«Вест Хэм» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

6 марта в Лондоне, на стадионе «Олимпийский», состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Встреча начнётся в 23:00 мск и будет транслироваться в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси».
Ранее команды встречались друг с другом 105 раз. 39 матчей завершились победой «Вест Хэма», 20 раз команды сыграли вничью, и 46 раз сильнее были футболисты «Челси». Матч первого круга между этими командами состоялся в августе прошлого года и закончился домашней победой «Челси» со счётом 2:1.
В таблице английской Премьер-лиги «Вест Хэм» (33 очка) располагается на 11-й строчке, а «Челси» (63 очка) занимает первое место.
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