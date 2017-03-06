«Томь» не погасил в срок долги по зарплате, дело направят в суд

«Томь» не погасила в установленный после февральской проверки срок долги по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба, дело об административном правонарушении будет направлено в суд, сообщает РИА Томск со ссылкой на представителя Гострудинспекции по Томской области.
В январе Гострудинспекция оштрафовала клуб и его руководителя на общую сумму 60 тыс. рублей и выдала предписания о погашении долгов в течение месяца. В феврале ведомство назначило дополнительную проверку, и срок выплаты долгов был продлён до начала марта.
«Сегодня был представитель футбольного клуба „Томь“, и по факту неисполнения предписания был составлен протокол об административном правонарушении. Протокол будет направлен в суд. За неисполнение предписания на юридическое лицо по решению суда будет наложен штраф, санкция идет от 100 тыс. рублей», – сказал представитель инспекции, отметив, что дело будет направлено в суд в ближайшее время.
«Также представители клуба представили справку, что долги по заработной плате частично погашены», – отметил он, не уточнив, о какой сумме выплат идёт речь.